Medicul Adina Alberts a avut COVID-19: ce schema de tratament a urmat

"Pentru mine, infectia cu Sars-CoV-2 a fost ca o raceala obisnuita. N-am tusit, n-am facut febra. Mi-au curs nasul si ochii, am stranutat de sute de ori, am ragusit putin si mi-am pierdut pret de vreo 5-6 zile, partial gustul si total mirosul. Imediat ce mi-au aparut simptomele sugestive, evident ca m-am testat cu teste rapide antigen. Cand am vazut ca sunt pozitiva m-am autoizolat. Am stat in izolare doar 4 zile pentru ca testul s-a negativat foarte, foarte repede, si simptomele au disparut total. Repet. Nu am tusit deloc! Acum ma simt total refacuta si va spun, cu mana pe inima, ca pentru mine acest "COVID" a fost de fapt una dintre cele mai usoare "raceli" pe care le-am avut vreodata", a scris Adina Alberts, pe Facebook Adina Alberts a mai aratat ca "este adevarat ca si-a pregatit organismul luni de zile pentru o posibila intalnire cu Sars-CoV-2", luand vitamine, iar in timpul "racelii" s-a tratat cu:Azitromicina 500 mg, 1cp / zi, 5 zile (pentru a preveni suprainfectia bacteriana care apare, de regula, pe fondul scaderii imunitatii date de infectia virala);Tamiflu 1 cp/zi;Aspenter, 1 cp / zi;Paracetamol si Nurofen, le-am alternat, 1 pastila la 6 ore, cate 2 pastile pe zi din fiecare;Vitamina C si D;Omeran 20 mg, 1 cp pe zi;Probiotice;Stodal; Sirop de muguri de pin si propolis;Ceai de cimbrisor; Extract de muguri de coacaz negru;Sinupret.