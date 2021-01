Medicul Carmen Dorobat are coronavirus dupa vaccinare

Medicul a declarat că, înainte de vaccin, avea test Covid negativ și cel mai probabil infecția a apărut imediat după vaccinare. Vaccinul trebuie administrat în două doze, la un anumit interval de timp.„Am făcut un drum săptămâna trecută la București. Niciuna dintre persoanele cu care am intrat în contact nu era suspectă de COVID 19. Nu am luat infecția din spital pentru că în spital știu să mă protejez. Dar iată că euforia Sărbătorilor ne face uneori să și greșim. Deși m-am protejat mereu, nu știu cum de s-a întâmplat”, a declarat Carmen Dorobăț, medic primar în Boli Infecțioase.Medicul Gheorghe Dorobăț a fost confirmat la rândul său cu infecția cu noul coronavirus. Ambii se află sub tratament, în izolare la domiciliu.„Simptomele au fost aproape de neluat în seamă. Eu am intuit pentru că m-am luptat cu acest virus aproape un an. Un alt medic din altă specialitate nu s-ar fi gândit că ar fi vorba de COVID 19. Am debutat cu o tuse foarte ușoară, cu stare subfebrilă de 37 – 37,2 grade după ora 17,00 și lipsa pofetei de mâncare. Deci am simptomatologie dar nu foarte zgomotoasă. Știu să mă urmăresc, și știu că problemele pot apărea între a șaptea și a zecea zi de boală. Sunt un pacient extrem de ascultător. Și întotdeauna am spus că nuci un medic nu se poate trata pe el, am apelat la profesorul Streinu Cercel care mi-a spus cum să procedez”,a mai spus Carmen Dorobăț potrivit Ziarul de Iaşi.