Medicul Carmen Dorobat, despre cum se poate preveni hepatita misteriosa care se raspandeste la copii

Medicul Carmen Dorobăț, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a explicat care sunt principalele simptome ale hepatitei severe, cu origine necunoscuta, care se raspandeste agresiv in randul copiilor. De asemenea, medicul a explicat care este principala masura de preventie in fata acestei afectiuni.„Trebuie să fim prudenți. Vorbim despre un adenovirus care se transmite pe cale respiratorie. Ar trebui să ne protejăm și să evităm aglomerațiile. Atâta vreme cât astfel de virusuri, și nu neapărat adenovirusuri, pot persista și pe anumite suprafețe pentru o perioadă de timp, deci atenție și la contactul direct. Măsuri de igienă, spălatul pe mâini cu apă și săpun.Aș putea să aduc la cunoștința părinților că ar trebui să fie atenți la fenomenele digestive, dar și la ceea ce înseamnă icter, adică colorarea în galben a ochilor, la urini închise la culoare, care vin odată cu colorația în galben a ochilor și, de asemenea, o stare de somnolență pe care micuțul poate să o descrie sau nu, important este ca cei din jur să o observe.”, a declarat Carmen Dorobăț, la Antena 3.Conform informatiilor publicate de OMS, au fost identificate cel puţin 169 de cazuri de hepatită acută cu origine necunoscută, la copii cu vârsta de până la 16 ani. Potrivit OMS, cel puţin un copil dintre aceştia a murit şi alţi 17 au avut nevoie de transplant hepatic.Foarte mulţi pacienţi au raportat probleme gastrointestinale - dureri, diaree, vărsături şi niveluri crescute de enzime hepatice, fără febră. Cele mai multe cazuri au fost confirmate în Marea Britanie, Spania, Israel, Danemarca, Italia, dar şi în România.

