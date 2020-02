Medicul de la clinica stomatologica din Pitesti, cercetat pentru ucidere din culpa

"Referitor la cazul copilului transportat la spital in urma unei proceduri medicale stomatologice, avand in vedere modificarea situatiei juridice, urmeaza a fi schimbata incadrarea juridica in cauza, noua incadrare fiind aceea de ucidere din culpa," precizeaza Inspectoratul de Politie Judetean Arges, citat de Agerpres.Conform aceleiasi surse, inca de zilele trecute au fost luate masuri pentru conservarea tuturor mijloacelor de proba si se asteapta concluziile de natura tehnica, in urma verificarilor efectuate de Directia de Sanatate Publica Arges.Copilul in varsta de patru ani care a intrat in coma dupa ce a fost anesteziat la o clinica stomatologica din Pitesti si-a pierdut viata, dupa ce a facut al treilea stop cardiorespirator.El era tinut in viata doar de aparate, la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.Ministerul Sanatatii a anuntat ca se fac verificari la clinica stomatologica din Pitesti, pentru ca la cabinetul stomatologic au fost făcute intervenţii cu nerespectarea obiectului de activitate.De asemenea, inspectorii au interzis anesteziile generale (analgosedare) in toate cele cinci cabinete medicale din clinica stomatologica de la Pitesti, informeaza Ministerul Sanatatii.