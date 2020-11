Medicul erou Catalin Denciu, in stare grava. A fost reconfirmat cu coronavirus

Inainte de a fi transferat in Belgia i s-a facut un test COVID si a iesit pozitiv, desi medicul fusese infectat si in primavara. Nelu Tătaru și-a cerut cere scuze pentru declarația făcută după incendiul de la spital, când a spus că „toți suntem vinovați” de această tragedie.Cei sase pacienti care au supravietuit in incendiul de la spital au fost transferati in spitalul modular din Letcani.Unul dinte cei șase mai era pe ventilație mecanică, ceilalți fiind pe CPAP sau pe oxigenoterapie, iar colegul nostru se află la Bruxelles. El când a ajuns acolo a beneficiat de o procedură de dializă, intrând apoi în tratament și toaleta arsurilor.Noi am avut evaluarea făcută chiar atunci seara pentru el ca pacient cu arsuri. Locuri erau la Iași, la București, Floreasca și Bagdasar-Arsenie, și la Timișoara. Dar reevaluarea la Floreasca, dimineața când am ajuns aici, ne-a relevat arsuri pe 75% din suprafața corporală de gradul 2, A2, B și 3 și suspiciunea de arsuri pe căile aeriene superioare. Și atunci complexitatea acestui caz ne-a făcute să decidem transferul în străinătate, în Belgia.