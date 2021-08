Astfel, dupa ce medicul Catalin Denciu a fost pus in aceasta situatie umilitoare, Ministerul Sănătăţii şi CNAS au anunţat vineri măsuri pentru ca pacienţii cu arsuri grave să beneficieze de concedii medicale pe toată perioada de tratament, inclusiv pentru perioada de recuperare. De asemenea, conform MS, indemnizaţia brută lunară pentru incapacitate temporară de muncă determinată de arsurile grave, inclusiv pentru perioada de recuperare, va fi de 100% din baza de calcul stabilită conform legii.”Problema prezentată este pentru toţi marii arşi. Este păcat că prin prezentarea deficienţelor legislative, forurile de decizie nu pot găsi o soluţie legală pentru aceşti pacienţi. Noi am înţeles că este un viciu de sistem, dar care poate fi remediat. De aceea am fost de acord să fie dat exemplu cazul soţului meu, pentru a se înţelege încă o dată că este o scăpare a sistemului si pentru ca alţi pacienţi să nu mai întâmpine această problemă.Nu este o problemă de ordin material, ci o problemă de a-ţi putea continua recuperarea şi îngrijirile necesare în condiţii optime”, a transmis pentru News.ro soţia medicului Cătălin Denciu.

Medicul erou Catalin Denciu, umilit la revenirea in tara. Ce nu poate face

