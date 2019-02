Medicul fals de la Spitalul Ilfov, prima reactie: "Ma astept sa intre cineva peste mine in casa si sa mi se dea in cap"

Colegiul Medicilor, dar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, au confirmat falsul din actele Ralucai Barsan."Mi s-a pus viata in pericol! Datele mele cu caracter personal au fost raspandite peste tot de aceste persoane si institutii. Nu au voie sa faca asa ceva. Ce, eu nu sunt om? Ma ameninta fostii pacienti. Acum, ma astept sa intre cineva peste mine in casa si sa mi se dea in cap. Nici pana la magazin nu pot sa ies. Sunt si eu om, nu? Ceea ce mi se intampla este hartuire!" a declarat Raluca Barsan pentru evz.ro."Nu pot sa spun nimic. Se face o ancheta in acest moment. Sa lasam legea sa faca dreptate! Pana una-alta, ce mi-a facut domnul Tolontan este absolut inuman! O sa inceapa ancheta si la ei. Nu este posibil sa tremur pentru viata mea inchisa in casa! Sa se ia masuri!", a mai precizat Raluca Barsan.