Medicul Flavia Grosan, avertisment pentru romani: "O sa plangem noi dupa un COVID-19"

„Buna dimineața,Datorită viscolului care s-a abătut asupra mea in ultima vreme, am neglijat pagina profesională.Prietenul meu Covid, incet, incet devine istorie. Si da, împreuna cu dumneavoastră am făcut istorie. Multumesc oameni frumoși pentru ca mi ati fost aproape. Singura mi ar fi fost greu.Sper ca toata lumea este bine. Am observat ca unii dintre dumneavoastră v-ati gestionat foarte bine pneumonia. Cu mult curaj.Eu am făcut atât cat m-a dus mintea, la fel, cu mult curaj. Este momentul bilanțului. Contabilizăm pierderile si de ce nu, succesele. Mai șlefuim pe unde au rămas urme.Anul trecut, sub spaima Covidului, v-ati neglijat astmul. Ma confrunt cu niște exacerbari cum nu am văzut de mult timp. Câteva recomandări:1. Scoatem din debara medicația.2. Simptomaticii merg la medicul curant pentru evaluare.3. Învățam sa ne gestionam boala. Separam tratamentul acut de cel de control.4. Vai, faci dependentă la inhalatorii, o sa vi se spuna. Da, o sa faceți dependentă la fel ca si pentru medicația de diabet, hipertensiune, ischemie cardiaca, glanda si cate altele boli cronice. Exista boli cronice si in Pneumologie.5. Vai, faci boa de inima. Vai, nu faci nimic. Avem alternative.6. Mare grija. A se achiziționa camera de inhare.7. Atentie la apocalipsa polenului.Cu drag, FlaviaPS Aveți răbdare cu mine. Telefonul suna din secunda in secunda”, scrie Flavia Groşan, pe pagina de Facebook a cabinelului său, PneumoMed.O să plângem noi după un COVID-19. Prieteni, încep să apăra cazuri de pneumologie adevărată. O sa plângem noi după un Covid. Am pe țeavă niște cazuri de mă iau cu mâinile de cap. Doamne, ajută-mi!”, a scris Flavia Grosan pe Facebook.