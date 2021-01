Medicul Mihai Craiu: "Eu sunt astmatic si am o multime de alergii. Raul cel mai mic este vaccinarea"

„Eu sunt astmatic și am o mulțime de alergii. Am stat să mă gândesc și am ajuns la concluzia că, din punctul de vedere al riscurilor, răul cel mai mic este vaccinarea”, a declarat medicul Mihai Craiu, potrivit Europa FM.„Există un studiu de pacienți care se află la risc mai înalt de complicații, cei cu diabet, hipertensiune, obezitate, dar și cei cu boli pulmonare cronice”, a explicat acesta.Medicul Mihai Craiu susține că vaccinurile anti-COVID aprobate de Agenţia Europeană a Medicamentului asigură o imunitate de cel puțin un an.„Imunitatea nu are numai soldații care circulă în sânge, anticorpii, ci are și o imunitate celulară, ca niște cazemate, puncte fixe, unde sunt instruiți soldații. Este așa-numita imunitate celulară. Se pare că această imunitate celulară este și de mai lungă durată. De aceea a existat comunicatul Moderna care spunea că protecția va fi de cel puțin doi ani”, a mai afirmat Mihai Craiu.