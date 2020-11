Medicul Monica Pop: De ce nu se fac autopsii la pacientii COVID?

Oricine află despre un cunoscut ca este bolnav sau, mai rău, că s-a stins, indiferent in urma carei patologii, intreabă imediat :"de covid"?! Asadar, au disparut ca prin farmec toate celelalte afectiuni severe, care pot duce la asa ceva!.Dar, care decimează in continuare, fapt de care nu prea se tine seama! Nu mai sint boli pulmonare, cardiovasculare, nici digestive, cancere, accidente, traumatisme, agresiuni, diabet si ciroze decompensate, suicid, toxiinfectii etc! NIMIC! Doar covid!Intrebări :- de ce sunt puse in fată exclusiv aspectele negative ( bolnavii din ATI, cazurile grave, mortii) si nu se discuta nimic despre cei 85% vindecati. Cine si ce cîștigă din panica indusă cu bună știință?- de ce este neindicată necropsia, stiut fiind că justificarile cu protectia fata de medicii legisti e o poveste! Ei se pot proteja asa cum o fac si medicii infectionisti, ATI, pneumoligi, etc.Se stie că doar prin efectuarea necroosiei se pot constata leziunile provocate de o afectiune si astfel se pot combate . Si salva vieti! Raspunsuri ?!", scrie Monica Pop pe Facebook.