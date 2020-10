Medicul Streinu Cercel: "Nu ar trebui sa vedem pe nimeni pe strada fara masca"

Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, este de parere ca toata lumea ar trebui sa poarte masca de protectie si pe strada, pentru ca virusul este peste tot."Toata lumea ar trebui sa poarte masca de dimineata si pâna seara. Nu ar trebui sa vedem pe nimeni pe strada fara masca. Virusul se gaseste in atmosfera, pe strada, mai ales unde sunt zone ultra circulate si sunt masini in trafic. Va dati seama ca acele masini ridica pur si simplu in aerul pe care noi il respiram o serie de particule care unele dintre ele sunt contaminate si cu SARS-CoV-2", a spus Adrian Streinu-Cercel, duminica seara, la Antena 3."Trebuie sa intelegem ca masca este cea care ne protejeaza, cu o singura conditie: sa acopere si gura si nasul si sa fie purtata tot timpul. Daca o astfel de masca se umezeste, ea evident ca trebuie sa fie schimbata dar si schimbarea asta nu trebuie sa fie facuta alandala. Masca respectiva trebuie sa fie pusa intr-un cos si de acolo sa poata fi dusa in asa fel incât sa nu mai intre in contact cu mediul inconjurator pentru ca daca o masca este aruncata la un cos de gunoi pe strada sau aruncata pe jos si este si contaminata va dati seama ca de acolo virusul pleaca, pentru ca nu-l tine nimic sa stea pe masca", a mai precizat managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals".