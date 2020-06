Medicul Virgil Musta, apel: "Respectati 3 masuri simple, va rog!"

"Respectati 3 masuri simple, va rog! Pentru cei dintre d-voastra care nu au legatura directa cu sistemul medical sau nu au trecut personal prin experienta Covid si poate nici nu cunosc persoane care sa se fi imbolnavit de Covid-19, probabil e mai greu de crezut acum pericolul care inca ne paste. Chiar daca la nivel mondial tocmai s-au depasit 10.000.000 de persoane contaminate oficial (probabil de inca de 10 ori in realitate, adica 100 de milioane de oameni) si 500.000 de persoane decedate care au avut si Covid-19... chiar daca am avut la inceputul pandemiei experientele concrete ale Italiei, Spaniei si a altor tari importante unde oamenii mureau ca nu mai aveau loc in spitale... chiar daca acum centrul pandemiei este in Brazilia si India, unde se inregistreaza peste 10.000 de cazuri pe zi... chiar daca SUA tocmai a depasit 2,5 milioane de cazuri...chiar daca in Europa a reinceput cresterea alarmanta a numarului de persoane infectate in mai multe tari, printre care Bulgaria, Serbia, Cehia... chiar daca la noi in tara in ultimile zile avem un numar de persoane contaminate asemanator cu cel de la varful pandemiei si creste numarul celor internati la ATI... chiar daca exista numeroase marturii directe fie ale persoanelor care au trecut prin forme severe ale bolii, fie marturii ale medicilor care se confrunta direct cu evolutia imprevizibila a bolii...TOT NU ESTE DE AJUNS PENTRU UNII SA INTELEAGA CA ESTE ESENTIAL SA RESPECTAM IN CONTINUARE 3 MASURI SIMPLE, DAR CARE NE POT SALVA PE NOI SAU PE CEI DIN JURUL NOSTRU CARE POATE CA NU SUNT ATAT DE NOROCOSI INCAT SA FACA DOAR FORME USOARE:", a scris medicul Virgil Musta pe Facebook, duminica seara.