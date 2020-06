Medicul Virgil Musta: "Asistam deja la un val doi de coronavirus"

Medicul Virgil Musta a atras atentia si a declarat ca in anumite zone ale tarii asistam deja la un al doilea val de infectii cu noul coronavirus.Virgil Musta sustine ca riscam sa „ne relaxam cu reguli mai stricte”, daca nu sunt respectate normele de protectie."Asistam deja la un val doi în anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov, numarul de cazuri este mai mare decât în perioada acuta a pandemiei. Noi, în judetul Timis, din fericire, stam bine, avem un numar foarte mic de cazuri, dar daca nu vom fi precauti si nu vom întelege ca trebuie sa respectam regulile, sigur vom avea si un al doilea val. Acesta poate aparea în lunile de toamna, poate iarna. Sper ca acesta sa poata fi tinut sub control cum a fost tinut si în timpul primului val de pandemie”, a declarat Virgil Musta pentru Express de Banat.Cresterea numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani a dus la clasarea Romaniei pe locul 3 in Europa privind incidenta cazurilor noi. Romania este depasita de Spania si Portugalia, si este urmata de Bulgaria si Serbia.