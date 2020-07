Meghan Markle si-a schimbat look-ul! Cum arata acum sotia printului Harry

Sotia printului Harry are si-a lasat parul lung. Schimbarea radicală de look a soției lui Harry a fost analizată chiar de către fostul său hairstilist, George Northwood, care s-a ocupat ca podoaba sa capilară în ultimii doi ani. Acesta susține că o declarație făcută cu acest păr lung reprezintă puterea și un sentiment că are într-adevăr totul bine pus la punct, iar această coafură mai dreaptă, mai lungă, marchează un nou capitol în viața ei fără protocoale atât de stricte, a mărturisit el pentru The Telegraph ”Transmite un mesaj cu părul atât de lung – reprezintă putere şi faptul că are cu adevărat totul pus la punct. Părul mai drept şi mai lung marchează un nou capitol în viaţa ei, fără procotoale stricte”, a declarat George Northwood.