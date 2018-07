Mergi la mare, iar prietenii te-au desemnat soferita? Nu uita sa platesti taxa de pod!

Mergi alaturi de colegele tale la mare, sa sarbatoriti faptul ca ati scapat cu bine de sesiune? Te duci cu prietenii la festivalul care atrage sute de mii de oameni pe litoral? Sau pur si simplu vrei sa petreci un weekend relaxant in compania iubitului tau, pe plaja? In oricare situatie te-ai afla, cu siguranta iti doresti ca, in cele cateva zile libere, sa nu ai nicio grija.Daca tu esti soferita, intra in atributiile tale sa te preocupi de tot ce tine de autoturism: sa alimentezi, sa platesti rovinieta, dar si sa achitiFetesti - Cernavoda. Aceasta taxa este obligatorie, fiind necesara pentru traversarea podului peste Dunare de pe Autostrada Soarelui. Valoarea ei difera in functie de tipul autovehiculului si de numarul de treceri.In cazul in care conduci un autoturism, cu care vei traversa dus-intors podul, va trebui sa achiti o taxa de pod in valoare de 26 de Lei (13 Lei / trecere).Autoritatile iti pun la dispozitie mai multe modalitati de a plati taxa de pod, mai exact: la statia de taxare situata la kilometrul 144 al Autostrazii Soarelui, prin SMS, la benzinarii sau online. In plus, poti sa achiti aceasta taxa pana in ziua urmatoare trecerii, la ora 24.00.Cu toate acestea, primele trei metode de a plati taxa de pod Fetesti - Cernavoda au cateva dezavantaje: daca alegi sa achiti la statia de taxare, vei pierde foarte mult timp, plata prin SMS este ceva mai scumpa, iar in cazul in care optezi pentru varianta benzinariei, poti avea surpriza neplacuta ca sistemul informatic sa fie picat si sa nu poti finaliza operatiunea.In plus, daca alegi sa platesti taxa de pod retroactiv, poti uita si te poti trezi cu o amenda. Aceasta are o valoare de 10-20 de ori mai mare decat taxa pentru respectiva categorie de autovehicule. Asadar, daca detii un autoturism si traversezi podul fara sa platesti, vei primi o amenda intre 130 si 260 de Lei.Prin urmare, singura varianta viabila de a achita taxa de pod Fetesti - Cernavoda este online. Pe site-ul taxadepod.ro, autorizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intreaga operatiune iti va consuma maximum 2 minute, fara taxe suplimentare si fara sa fie nevoie sa iti creezi cont. In plus, in doar cateva minute, vei primi confirmarea platii pe e-mail, tot gratuit!Tot ce trebuie sa faci este sa urmezi pasii descrisi mai jos:1. Alege metoda optima de plata (prin card bancar sau prin transfer bancar - ordin de plata sau cash);2. Introdu detaliile de facturare (persoana fizica sau juridica, adresa), detaliile autovehiculului (insemnul de stat, numarul de inmatriculare, seria de sasiu) si detaliile clientului (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail);3. Bifeaza casuta "Accept termeni si conditii" si apasa "Plateste".Daca vei achita taxa de pod Fetesti - Cernavoda online, pe taxadepod.ro, vei scapa de orice grija, vei putea trece pe benzile speciale din statia de taxare si te vei distra pe cinste pe litoral. Distractie placuta!