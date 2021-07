Metoda uimitoare prin care o romanca a furat diamante in valoare de 4 milioane de lire

O romanca a reusit sa socheze o lume intreaga! A furat diamante in valoare de 4 milioane de lire sterline printr-o metoda uimitoare. Femeia a pretins ca este experta in pietre pretioase si cu o dexteritate uimitoare a reusit sa schimbe diamante în valoare de 4 milioane de lire sterline (7,8 milioane de dolari) cu pietricele.Lulu Lakatos, în vârstă de 60 de ani, a mers la un magazin de bijuterii, Boodles din zona Mayfair din Londra, în martie 2016,si s-a aratat interesata sa cumpere 7 diamante în numele unui grup de cumpărători ruși bogați. Diamantele, care includeau un diamant în formă de inimă de 20 de carate, evaluate la peste 4,1 milioane de lire sterline, urmau să fie încuiate și ținute în seif până la transferul plății, potrivit BBC Procurorul Philip Stott a declarat că diamantele au fost „furate de către inculpat cu o mare îndemânare”. Lakatos, care s-a născut în România, dar a trăit în Franța, neagă orice acțiune. Ea este acuzată de conspirație pentru furt.Nicholas Wainwright, președintele Boodles, unul dintre cele mai importante branduri de bijuterii de lux din Marea Britanie, a declarat că a fost abordat de un cumpărător israelian care dorea să investească în diamante de mare valoare, în urmă cu câteva săptămâni dinaintea furtului.Totul a început în 2016, când președintele Boodles, Nicholas Wainwright, 73 de ani, a fost prezentat unui israelian pe nume „Simon Glas”, care era interesat să-și investească banii în diamante valoroase. Cei doi s-au întâlnit la Monaco o lună mai târziu, unde Wainwright l-a cunoscut pe presupusul partener de afaceri al lui Glas, un rus pe nume „Alexander”.Ulterior, a fost convenită vânzarea a 7 diamante, care urmau să fie evaluate și de „specialista” cumpărătorilor. In acest moment cheie, a intrat in actiune Lulu Lakatos, prezentată drept „Anna”, care a ajuns la magazin pe data de 10 martie.Lakatos s-ar fi recomandat drept evaluator de pietre preţioase şi s-a folosit de numele Anna, pentru a putea avea acces mai uşor la pietrele preţioase. Aceasta a mers împreună cu directorul care deţinea bijuteriile într-o sală de şedinţe de la subsolul clădirii, împreună cu evaluatorul firmei, Emma Barton. Anna s-a prefacut ca face evaluarea si a pus apoi diamantele in geanta incuiata. In timpul evaluarii insa ea a reusit sa inlocuiasca geanta cu diamante cu una similara in care se aflau insa diamante false.Diamantele au fost scoase din casetă pentru vizionare, ulterior puse în cutie.Lulu Lakatos a părăsit magazinul, iar la ieșire era așteptată de două femei. Anchetatorii presupun că acestea ar fi preluat diamantele. Hoața și-a schimbat hainele într-o toaletă publică, iar apoi a plecat cu trenul spre Franța folosindu-și pașaportul ei.A doua zi, la magazin, a fost descoperit furtulDoi dintre complici, Christophe Stankovic și Mickael Jovanovic, au fost deja condamnați. Lakatos a fost arestată în Franța, în baza unui mandat european de arestare, în septembrie anul trecut, și a fost extrădată în Marea Britanie. Procesul ei este în plină desfășorare.