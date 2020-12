Mezzosoprana Maria Maxim Nicoara a murit

Aceasta a murit chiar in Ajun de Craciun, in cursul nopții de 23 spre 24 decembrie. Starea de sanatate a artistei era precara, fiind imobilizata la pat. Conform informatiilor obtinute de reporterii BZI.RO se pare că ar fi murit după o embolie pulmonară.La momentul accidentului, Mezzosoprana era in casa cu sotul sau, Codrin Nicoară. Acesta a declarat in fata anchetatorilor ca Maria Macsim Nicoară, a căzut pe scările interioare în formă de spirală după ce a consumat o cantitate destul de mare de alcool. El a povestit că a găsit urme de vomă la capătul scărilor, semn că soției sale i s-a făcut rău înainte să cadă. Surse din cadrul anchetei au precizat pentru reporterii BZI că mezzosoprana avea o alcoolemie de 0,40 miligrame alcool pur în sânge.