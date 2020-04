Miercurea Mare: traditii si superstitii. Ce nu este bine sa faci

Femeile trebuie sa spele geamurile ca sa lase lumina pascala sa intre in casa. In schimb, acestea NU trebuie sa toarca in aceasta zi pentru a nu se imbolnavi.Tot in aceasta zi, pentru a fi protejat de boli tot anul, credinciosii trebuie sa tina post negru. Adica nu au voie sa manace nimic, in aceasta zi fiind permisa doar apa.In Miercurea Mare, la sate, cenusa din sobe, adunata peste iarna, este aruncata pe camp, intrucat se crede ca are puteri miraculoase si va spori recolta. Tot astazi este ultima zi in care barbatii mai pot lucra la camp. Dupa acesta zi si pana se termina Pastele lucrarile la camp trebuie sistate.In satele din unele zone ale tarii, copiii merg in seara de miercuri din Saptamana Mare cu colindu, din casa in casa, pentru a le ura oamenilor Sarbatori fericite si sanatate. Acestia primesc in dar oua albe proaspete, care, a doua zi, in Joia Mare, vor fi inrosite.