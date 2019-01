Mihaela Bilic, sfat pentru parinti: "Nu izolati copiii chiar daca este gripa"

Nutritionistul le recomanda parintilor sa nu-si izoleze copiii, in cazul in care au simptome usoare de raceala. Expunerea la virusuri ii ajuta sa-si dezvolte imunitatea, atrage atentia medicul.”Din pacate, colectivitatea presupune acest risc de imbolnavire. Dar nu-i putem transforma in omuleti sub un clopot de sticla. Imunitatea presupune inclusiv expunerea la tot felul de virusuri si agenti infectioti, pentru ca organismul sa capete rezistenta. Doar in cazurile grave, ii vezi ca nu se mai ridica din pat, nu au chef de joaca. Cât timp e vorba doar de putina febra si cursul nasului, nu-i izolati. in alte tari, la capitolul gradinite, in Germania, o tara cu o clima rece, cel putin spre nord, acei copii, indiferent ca sunt cu mucii la nas si afara e frig si ploaie, ei sunt scosi afara sa se joace. Copilul trebuie tinut in colectivitate si lasat sa aiba un ritm al vietii extrem de activ, decât sa-l transformi intr-un copil bolnavicios, izolat acasa,” explica Mihaela Bilic in interviul acordat Digi24.ro.