Mihai Berar si-a sarbatorit ziua pe un stadion... in miniatura!

Mihai Berar, unul dintre cei mai faimosi burlaci de la Exatlon Romania, a implinit 31 de ani pe 15 iulie. Distractia a durat mai ceva ca-n basme, de miercuri pana duminica, culminand cu un super party la cel mai faimos grill-pub din Campia Turzii – un restaurant cu o terasa chic, special conceputa pentru iubitorii de sport. Alaturi de sarbatorit au fost cca 50 de persoane, printre care prieteni din copilarie, jandarmi si cei mai buni prieteni ai de la Exatlon, cei din Fratia Razboinicilor – Alex Stoica si Gabriel Nedelcu, acesta din urma fiind insotit de iubita lui, simpatica Faimoasa Didi Bulimar.Mihai Berar – “Sunt fericit ca am putut organiza aceasta petrecere, nu vreau sa ma gandesc cum ar fi fost sa fim inchisi, sa nu ma pot bucura de prietenii mei intr-o astfel de zi. Vreau sa le multumesc tuturor celor care au ajuns in Campia Turzii de la sute de kilometrii distanta si multumiri speciale bunului meu prieten Rares Sarbu, care mi-a pus la dispozitie faimoasa terasa Mrs. Sport by M, un stadion in miniatura, pentru a ne putea face de cap in voie. Si ne-am facut, party-ul a inceput la orele 15.00 si a durat pana a doua zi. Nu ne-am culcat decat dupa rasaritul soarelui…”, povesteste Mihai.Gabi Nedelcu – “Am fost alaturi de Mihai timp de o saptamana intreaga. M-am simtit perfect in Campia Turzii, revederea cu Mihai fiind cu atat mai faina cu cat nu ne mai vazuseram inca dinainte de pandemie. Ba mai mult, a fost ca si cand as fi fost si eu sarbatorit, gratie surprizei pe care mi-a facut-o iubita mea, care a conspirat cu Alex si cu Mihai, aparand inopinat vineri seara la party-ul unde eram.”Alex Stoica: “Nu o sa uit prea curand ziua de nastere a lui Mihai si spun asta nu doar din cauza petrecerii de pomina la care am participat, dar mai ales pentru faptul ca mi-am pierdut carnetul. Am venit din Galați in Bucuresti, sa iau fetele si, indragostit fiind, am confundat culorile semaforului..:-) Noroc ca mi-au dat dovada, ca altfel ratam cea mai tare petrecere de anul acesta!”