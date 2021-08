Mii de apartamente din Capitala, fara apa calda pana pe 3 septembrie

1.181 de blocuri din sectoarele 3, 4 si 5 din Bucuresti raman fara apa calda timp de 3 zile pentru efectuarea unor lucrari de intretinere pe Magistrala 3 Sud. Lucrarile au ca scop pregatirea retelei pentru sezonul rece.Astfel, o mare parte dintre bucuresteni raman fara apa calda pana pe 3 septembrie, potrivit anuntului caut de Termoenergetica.“Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta ca incepand cu data de 31 august 2021 se vor desfasura lucrari de remediere a unor avarii pe conducta de termoficare (DN 1200) - Magistrala 3 Sud - in sectoarele 3, 4 si 5 din Capitala.Lucrarile sunt esentiale pentru pregatirea siste mului de termoficare si pentru functionarea acestuia in conditii de siguranta in sezonul viitor de incalzire si vor fi efectuate in zona strazii Releului, a Splaiului Unirii si a Targului Vitan.Furnizarea apei calde pentru un numar de 99 puncte si module termice, care alimenteaza 1.181 blocuri si imobile din sectoarele 3, 4 si 5 va fi sistata pana vineri, 03 septembrie 2021, ora 08.00. Lucrarea are un specific complex, fiind deosebit de importanta pentru imbunatatirea furnizarii agentului termic in sectoarele 3 si 4.Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti si echipele de interventie lucreaza in regim permanent pentru solutionarea oricaror probleme aparute in teren. Pentru informatii suplimentare, consumatorii au la dispozitie numerele de telefon 031.9442 si 0800.820.002.”, se arata in comunicatul de presa afisat pe site-ul Termoenergetica.