Ministerul Sanatatii: Rapelul nu se poate face cu alt vaccin

Premierul Romaniei, Florin Cîțu, a anuntat ca restrictiile ar putea fi relaxate in doua etape, dupa ce vor fi imunizate anti-Covid aproximativ 10 milioane de persoane. Prima etapa de relaxare a restrictiilor ar putea fi facuta in luna iunie si a doua la sfarsitul lunii iulie.

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca va emite un noul ordin de ministru in ceea ce priveste pacientii COVID internati in stare grava la ATI. Acesta a precizat ca preotii si un apartinator vor putea merge in sectia de Terapie Intensiva in conditii de siguranta.