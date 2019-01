Ministrul Educatiei scurteaza vacantele elevilor

Ecaterina Andronescu propune scurtarea vacantei de iarna cu o saptamana, iar primul semestru sa se incheie in decembrie, odata cu inceperea acestei vacante.In aceste conditii, vacanta intersemestriala din februarie nu ar mai exista si semestrul doi ar debuta in luna ianuarie. Ar urma vacanta de primavara de doua saptamani si cea de vara care incepe in luna iunie.Ecaterina Andronescu a spus ca saptamana trecuta a regandit structura anului scolar, iar propunerea se afla acum in dezbatere publica. Pentru aceste modificari se discuta si cu inspectorii scolari.