Ministrul Educatiei: "Vom da vouchere elevilor pentru adidasi si costum de trening"

Ecaterina Andronescu a spus ca suma alocata va fi in valoare de 600 de milioane de lei."Nu este prima data cand se deruleaza un asemenea proiect. Un proiect de rechizite scolare pentru un numar de aproximativ 1,1-1,2 milioane de elevi s-a mai derulat incepand cu anul 2001. Procedura va fi inclusa in Legea achizitiilor publice. Intentionam ca in aceste resurse sa cuprindem pentru elevii din ciclul gimnazial si doua manuale – Limba romana si Matematica. Manualele vor ramane elevilor pentru ca le sunt utile pentru Evaluarea de la clasa a VIII-a si pentru ciclul liceal, cele doua materii fiind discipline de examen," a anuntat ministrul Educatiei, citat de Mediafax.Ecaterina Andronescu a mai precizat ca elevii din invatamantul obigatoriu (clasa pregatitoare – clasa a X-a) vor primi in acest an si vouchere pentru echipament sportiv."Pentru echipamentul sportiv se dau vouchere si fiecare isi cumpara potrivit masurii costum de trening si adidasi," a mai spus Ecaterina Andronescu.