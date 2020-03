Ministrul Muncii cere angajatorilor flexibilizarea programului de munca pentru parinti

Ministrul cere aceasta masura pentru ca foarte multi parinti nu au cu cine sa isi lase copii in aceasta perioada."O buna parte din ziua de astazi am petrecut-o in discutii legate de situatii de viata in care s-ar putea afla angajatii, dar si angajatorii in contextul masurilor privind coronavirusul. Oamenii sunt preocupati. Au nevoie de indrumari. Am cerut echipei mele sa evitam limbajul de lemn si sa oferim raspunsuri clare, in cadrul legal existent. Astazi am raspuns punctual intrebarilor, de mâine vom deschide o sectiune distincta in pagina de internet cu cele mai frecvente intrebari si raspunsuri. Vom completa documentul pe toata durata zilei.Ma preocupa, mai ales in contextul deciziei privind inchiderea scolilor, sa acomodam programul de munca al parintilor având copii minori in ingrijire. Multumesc pentru mesaje. Este important sa va puteti baza pe Ministerul Muncii ca sa va concentrati pe sanatatea voastra si a familiei dar si pe munca", a scris, luni seara, pe Facebook, Violeta Alexandru.