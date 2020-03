Ministrul Muncii: pensiile ar putea fi platite in avans pentru cateva luni

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca nu vor fi probleme cu plata pensiilor in perioada urmatoare. De asemenea, ministrul a declarat ca se ia in considerare chiar plata in avans a pensiilor pentru cateva luni."Se vor respecta toate obligațiile de plată pentru pensii. Suntem conștienți că în această perioadă oamenii trebuie să-și primească pensiile la timp. Au fost evaluări pentru plata anticipată a pensiilor pe mai mult luni, avem mai multe scenarii, nu vom întârzia nicio zi la plată pentru pensionarii români", a declarat Violeta Alexandru, la România TV "Cert este că NU VOR FI ÎNTÂRZIERI LA PLATA PENSIILOR, ne străduim ca ele să fie făcute cât mai repede cu putință ca oamenii să aibă bani pentru acoperira cheltuielilor. Dorința noastră este să oferim sprijin necesar angajatorilor, o măsură este acordarea unui sprijin pentru a putea fi asigurate fondurile necesare în situaţia suspendării temporare activității.