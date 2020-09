Ministrul Sanatatii: cand va fi disponibil vaccinul impotriva coronavirusului in Romania

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca vaccinul impotriva coronavirusului va fi disponibil in Romania in primul trimestru al anului viitor. Pana atunci, romanii trebuie sa respecte regulie de igiena si distantare fizica.„Comisia Europeana are in discutie, in acest moment, in evaluare si contractarea cu 6 firme producatoare. Sunt deja doua care au semnat contractul. Noi suntem acolo, urmeaza ca in primul trimestru al anului viitor sa beneficiem de un prim vaccin si in prima jumatate sa putem sa il si facem la noi in tara.Aceasta pandemie poate fi trecuta doar cu respectarea unor reguli. Nu putem sa ne imunizam, decat trecand prin boala sau avand un vaccin. Nu stiu daca ne permitem sa trecem prib boala, in acest moment, fortat. Atunci vom aplica acele reguli si masuri care ne-au facut ca pana acum sa gestionam destul de bine aceasta pandemie”, a declarat Tataru la Digi 24, miercuri seara.