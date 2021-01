Ministrul Sanatatii, despre cauza incendiului de la Matei Bals: "Avem doua piste"

„Momentan nu este clar. Vin de la Matei Balş am văzut clădirea. Evident că a fost un incendiu violent. (...) Sunt 2 piste: o problemă punctuală, o greşeală individuală (...) datoria noastră este să ne uităm la greşelile de sistem. Aştept să văd rapoartele de control care s-au făcut, am cerut toate aceste rapoarte din ultimele 6 luni”, a declarat Ministrul Sănătăţii.În ceea ce priveşte pacienţii evacuaţi din pavilionul în care s-a produs incendiul, ministrul Sănătăţii a declarat că: „Nu toţi sunt în stare gravă. Din informaţiile mele sunt patru pacienţi în stare gravă la Balş. Circa 40 de pacienţi fuseseră transferai la alte spitale din Bucureşti. Sunt locuri suplimentare. La Victor Babeş, minim 60 de locuri”.Vineri dimineata in jurul orei 5.00 a izbucnit un incendiu la Spitalul Matei Bals. Au fost evacuaţi în jur de 120 de pacienţi. Iniţial autorităţile au anunţat trei victime, iar un pacient în stare gravă a fost intubat, dar a murit şi el.