Ministrul Sanatatii: "Mergem spre a treia etapa de relaxare". Cand vom scapa de masti

Daca numarul cazurilor isi va mentine trendul descendent, incepand cu luna august, ne-am putea intoarce la o viata aproape normala.„Noi avem instrumentele, avem normele, avem ordinele de ministru, dar populaţia trebuie să respecte aceste norme. Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a arătat Nelu Tătaru.„Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă”, a subliniat ministrul. El a spus că în prezent autoritățile gestionează primele 15 zile de relaxare după starea de urgență, însă după 1 iunie este pregătită o a doua etapă, destul de bogată în măsuri de relaxare.Ministrul Sanatatii a declarat ca renuntarea la masti se va face in functie de evolutia pandemiei.„Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie - august, să ajungem la o viaţă cvasi-normală, urmând să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val”, a spus Nelu Tătaru. De la 15 mai nu mai există împărțirea în zone roșii și zone galbene a țărilor. Acum, când o persoană vine din străinătate, trebuie să stea în izolare la domiciliu două săptămâni, cu unele excepții. Este posibil însă să se renunțe și la măsura izolării la domiciliu atunci când o persoană vine din străinătate, după 15 iunie, cu condiția să existe o evoluție favorabilă a epidemiei, a explicat Nelu Tătaru.„Rămâne ca împreună cu INSP, cu Centrul Naţional de Control și Supraveghere a Bolilor Transmisibile să evaluăm fiecare zi a acestor relaxări având şi norme de aplicare, dar şi unele restricţii pe care le putem reimpune, în măsura în care vom vedea că măsura este nefavorabilă. Până acum nu avem un motiv real să ne gândim la aceste restricţii. În măsura în care vom respecta precauțiile și regulile de igienă, de distanţare socială în locurile publice, unde avem adunări populaționale, putem spune că vom merge și cu a treia etapă de relaxare după 15 iunie”, a declarat Nelu Tătaru. În ceea ce privește previzionarea unui eventual al doilea val, o contribuție o va avea și studiul de seroprevalență care va începe în iunie și care va arăta în ce măsură populația României a trecut prin boală. „La sfârşitul lunii iulie, începutul lui august vom avea şi rezultatul”, a declarat ministrul.