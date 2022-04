Ministrul Sanatatii, noi precizari despre administrarea pastilelor de iodura de potasiu. Avertismentul lui Alexandru Rafila

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut noi precizari in ceea ce priveste administrarea pastilelor cu iodura de potasiu. Oficialul a atras din nou atentia ca aceste medicamente nu se iau preventiv, pentru ca pot afecta glanda tiroida. De asemenea, aceste pastile vor trebuie pastrate in spatii uscate, ferite de lumina.,,Pastilele de iod nu se iau preventiv”,,Pastilele de iod nu se iau preventiv. Nu se iau decât în primele ore de la un posibil incident, nu accident nuclear. Dacă într-o ţară vecină României apare o astfel de situaţie, în funcţie de observaţiile pe care autorităţile le fac în ceea ce priveşte un eventual nor radioactiv, trebuie administrate într-un interval cât mai scurt de timp.Se iau în cantităţi de la un sfert sau jumătate de pastilă la copii, până la o pastilă sau două la adulţi. E un produs care blochează practic încorporarea potenţialului iod radioactiv din atmosferă, în sensul că este mai rapid. Îl administrezi mai rapid ca să blochezi tiroida, care nu mai încorporează iod radioactiv.Se indică persoanelor de până în 40 de ani, care au o activitate metabolică mai intensă. Peste această vârstă, doar în cazul unei expuneri foarte mari la o cantitate de iod radioactiv, ceea ce nu este cazul pentru ţara noastră”, a spus Alexandru Rafila.