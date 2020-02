Ministrul Sanatatii: nu exista niciun caz de coronavirus in Romania

"Avem inca sase persoane in carantina in Bucuresti. La domiciliu ar trebui sa fie undeva in jur de 1.000 de persoane", a afirmat Victor Costache, intr-o conferinta de presa, luni, la sediul MAI.Seful DSU Raed Arafat a adaugat ca in judetul Dolj mai sunt opt persoane in carantina, iar in judetul Galati trei persoane aduse duminica seara."Vorbim de Bucuresti, in carantina sunt cele doua persoane, care au plecat, cele venite din Wuhan. Acum avem cele sase aduse din Japonia de pe vasul Diamond Princess. Nu prezinta simptome. Mai avem in judetul Dolj in carantina cele opt persoane. Mai avem in judetul Galati inca trei persoane, care ieri seara au fost preluate pe carantina", a explicat Raed Arafat.Totodata, ministrul Sanatatii a declarat ca nu exista niciun caz confirmat pe teritoriul Romaniei de infectie cu coronavirus."Nu avem niciun caz pozitiv, la acest moment, pe teritoriul Romaniei", a spus ministrul Sanatatii.