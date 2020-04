Ministrul Sanatatii, primele declaratii despre relaxarea restrictiilor

Tataru a vorbit si despre strategia de relaxare a restrictiilor impuse de autoritati."Sunt multe propuneri de la Comitetul stiintific. Vom face o evaluare peste o saptamana. Cand va veni vorba de relaxare, se va face pe fiecare localitate. Ne gandim sa vedem in functie de spitalele suport, ca cei asimptomatici sa plece in zone tampon, sa nu infecteze. Pana la un prim test negativ, sa fie dusi in zonele tampon. NU vom scoate varstnicii din familii.Relaxarea va fi in functie de ore, cu protectie, in mod diferit de categoriile de varsta, si de fiecare localitate. Asteptam sa ajungem la un numar constant de cazuri, si apoi vedem.Va fi un program in care persoanele in varsta se vor putea relaxa, nu e vorba de restrictii”, a spus ministrul Sanatatii, la Digi24.