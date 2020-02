Ministrul Sanatatii, primele vesti despre starea romanului infectat cu coronavirus

Acesta a declarat ca barbatul are o stare buna, precizand ca prezinta o usoara faringita. Este un pacient asimptomativ. Are o uşoară faringită. Marea majoritate a celor atinşi de coronavirus au uşoare viroze(...) Au fost deja de dimineaţă 12 teste care sunt negative şi mai sunt în lucru 17 teste la persoane identificate.”, a spus Costache.Ministrul de interne a anunţat şi el în şedinţa de guvern că în acest moment sunt 5.667 persoane izolate la dimiciliu şi 99 în carantină.Premierul interimar l-a rugat pe ministrul Sănătății să ia legătura cu omologul său din Italia.„Am rugămintea să luați legătura cu ministrul sănătății din Italia. Aici există o anumită iritare legată de măsurile pe care le-am luat privitor la măsurile foarte severe pe care le-am luat. Am rugămintea să îi comunicați că România este mult mai expusă decât alte țări, în raport cu Italia, din cauza numărului foarte mare de români care lucrează în zonele afectate”, a spus Orban.