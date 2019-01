Ministrul Sanatatii: "Scolile nu se vor inchide in cazul unei epidemii de gripa"

„Masurile pe care le-am luat pana acum sunt masuri specifice epidemiei, nu vor fi luate masuri suplimentare. Sunt convinsa ca ma veti intreba daca vom solicita Ministerului Educatiei Nationale sa suspende cursurile. Nu. Am spus - fiecare scoala si fiecare clasa are posibilitatea sa ceara suspendarea daca absenteismul este mai mare de 20% in clasa respectiva. Punctual, se poate cere suspendarea cursurilor in functie de numarul de copii care lipsesc intr-o anumita clasa. (...) IsMB, impreuna cu DSP, pe baza datelor statistice, poate sa ia aceasta decizie, dar punctual”, a spus Pintea, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.Potrivit ministrului, in aceste patru zile libere copiii nu ar trebui sa mearga in locuri aglomerate.„Aceste patru zile libere nu ar trebui sa insemne de fapt o schimbare. Adica, nu mergem la scoala si mergem in alte locuri aglomerate. De aceea, pentru a putea rezolva probleme, este nevoie de o mare complianta din partea parintilor si din partea populatiei”, a aratat Pintea.Ea a precizat ca se va lua decizia de declarare a epidemiei de gripa marti seara sau miercuri dimineata, in functie de raportarea INSP privind numarul de imbolnaviri. Sorina Pintea a amintit masurile si recomandarile transmise pentru evitarea imbolnavirilor si a raspandirii virusului gripal.„Incepem cu consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa si care poate stabili o eventuala indicatie pentru spitalizare, consultarea medicului de familie si nu deplasarea imediata in unitatile de primiri urgente, pentru ca acolo sunt oameni bolnavi; izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologia asemanatoare gripei, respectarea etichetei tusei si stranutului, igiena adecvata a mainilor. Pentru spitale - purtarea echipamentului de protectie adecvat - masti, manusi, halate atat de catre vizitatori, cat si de catre personalul medical. Cel mai important - continuarea vaccinarii antigripale. in functie de situatia epidemiologica din fiecare zona, unitatile sanitare sunt responsabile sa introduca limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc crescut. Cea mai eficienta metoda conform specialistilor pentru a evita imbolnavirea este vaccinarea”, a sustinut Sorina Pintea.