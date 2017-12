Ministrul Transporturilor: "In 2018 vor fi montate paravane de protectie la metrou"

Felix Stroe, ministrul Transporturilor, a anuntat in Parlament ca in a doua jumatate a anului 2018 vor fi montate paravane de protectie la metrou.„Vor fi paravane cu uşi care se potrivesc perfect cu uşile vagoanelor, cum aţi văzut probabil în aeroporturi sau la metrourile din străinătate. Aceste paravane, din sticlă incasabilă, vor sta închise cât timp nu este tren în staţie, iar uşile lor se vor deschide odată cu uşile trenurilor sosite în staţie. Paravanele vor fi montate la nivelul benzii galbene de atenţie care acum se află pe marginea peronului”, a explicat Felix Stroe, după şedinţa de audiere pentru adoptarea bugetului pe 2018, în cadrul Comisiilor reunite pentru buget-finanţe din Parlament, noteaza mediafax.ro.„În urma evenimentelor triste care s-au întâmplat zilele trecute, am avut o discuţie foarte aplicată cu conducerea Metrorex şi am stabilit un plan de măsuri care să sporească siguranţa călătorilor. Căutăm o sursă de finanţare şi estimez că în trimestrul II 2018 vom monta noile sisteme”, a spus Felix Stroe, în şedinţa de audiere. Felix Stroe a mai precizat că alături de sistemele de siguranţă va fi mărit şi numărul camerelor de supraveghere de la metrou.