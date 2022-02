Misterul averii lui Vladimir Putin. Ar fi cel mai bogat om din lume. Ce ascunde liderul rus

Averea lul Vladimir Putin a fost mereu un mister. Specialistii care au facut analize in ceea ce priveste banii pe care i-ar detine presedintele rus spun ca ar fi cel mai bogat om de pe planeta. Cifrele reale nu ar putea fi insa spuse cu precizie deoarece nu sunt precizate in acte sau declaratii de avere.„Tot ceea ce aparține teritoriului Federației Ruse, Putin consideră a fi proprietatea sa”, a declarat un bancher rus exilat. Potrivit Forbes, Vladimir Putin ar fi „cel mai bogat din lume”, dar nu oferă o estimare a averii sale nete.Presedintele rus are un venit anual de 8,6 milioane de ruble pe an (149.000 de dolari) ca cel mai înalt funcționar în stat, iar averea sa neta este estimata la 200 de miliarde de dolari.Conform digi24.ro, Vladimir Putin ar trai de fapt ca un rege. El ar fi achizitionat recent un palat imens, mai mare de doua ori decat Palatul Buckingham. Imobilul s-ar afla situat la marginea Moscovei, pe o suprafata uriasa de 7,7 kilometri pătrați, iar valoarea acestuia s-ar ridica la peste 270 de milioane de dolari. O alta proprietate imensa pe care Putin ar detine-o s-ar afla pe malul rusesc al Marii Negre. Aceasta ar fi dotata cu debarcadere, spatii de aterizare pentru elicoptere, cinematograf privat, grădini întinse și propria podgorie. Imobilul ar valora mai bine de un miliard de dolari.Boris Nemțov, unul dintre criticii cei mai aprigi ai lui Putin, sustinea ca liderul rus ar detine 43 de avioane, 7000 de mașini și 15 elicoptere, inclusiv o aeronavă cu reacție.