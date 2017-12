Modificarea Codului penal: "Daca un cetatean se masturbeaza in fata fetitei tale, nu va mai putea fi arestat"

Aceasta da cateva exemple de-a dreptul halucinante in care explica ca noile modificari prevad ca un cetatean care s-ar masturba in fata unui copil sa nu fie arestat.„De ce te afectează şi pe tine modificările Codului Penal şi Codului de Procedură Penală? Ai o fetiţă de câţiva anişori, eşti mândru de ea, e şi frumusica. Se joacă cu copiii în faţa blocului. Vine un cetăţean şi se masturbează în faţa ei. De acum, cetăţeanul nu va mai putea fi arestat preventiv! Fetiţa de mai sus a crescut, s-a făcut adolescentă, cu toate complicaţiile pe care le presupune asta. Este sedusă de un individ care profită de naivitatea şi lipsa ei de experienţă si o convinge să facă sex cu el. Fata ta are 13 ani. Acest individ nu va mai putea fi arestat”.Procurorul Antonia Diaconu mai vine cu câteva exemple privind efectele negative ale modificărilor Codului Penal şi Codului de Procedură Penală: „Sora sau soţia ta, mama ta ori chiar fetiţa de mai sus va cădea victimă a unei infracţiuni. Poate cele descrise mai devreme, poate altele, şi mai grave. Autorul este prins. Dacă infractorul doreşte va putea asista la orice act de urmărire penală efectuat, inclusiv la audierea victimei. Deci persoana draga ţie, care şi asa trece printr-o dramă, va trebui să dea din nou ochii cu agresorul ei în biroul procurorului ori poliţistului şi eventual să şi răspundă întrebărilor lui. Închipuiţi-vă o percheziţie informatică pentru o infracţiune oarecare (economică, de violenţă sau alta), în computerul suspectului se găsesc fişiere video conţinând imagini cu caracter pornografic înfăţişând minori cu vârste de 5-6 ani. Ce puteam face până acum? O nouă anchetă pentru a identifica autorul. Ce am putea face dacă modificările se adoptă? Te uiţi, te oripilezi ca om normal ce eşti, te frustrezi puternic ca procuror ce te găseşti şi distrugi fişierele. Dacă tu crezi că e o glumă, nu e. Acestea sunt câteva dintre modificările pe care de mâine, parlamentul le va vota”.