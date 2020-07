Articole recomandate

Capitala, fara locuri libere la Terapie Intensiva Numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus este in continua crestere in Romania. Ieri, 17 iulie, a fost atins un nou record de imbolnaviri in doar 24 de ore: 777 de noi cazuri. La nivel national, potivit ultimei raportari facut ieri de Grupul de Comunicare Strategica, 261 de

Modificari: care este noul avans pentru Programul "Noua Casa" Programul "Noua Casa" isi va creste plafonul pana la 140.000 de euro, au anuntat autoritatile. Economistii atrag insa atentia ca aceasta crestere a plafonului va duce la o explozie a preturilor pe piata imobiliara. De asemenea, ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca se va modifica si

Noi reguli la terasele din Capitala Terasele din Bucuresti trebuie sa respecte noi reguli de functionare, in contextul in care numarul de infectii este in continua crestere. Primaria Capitalei impune un nou set de masuri destinate teraselor din Centrul Vechi al Bucurestiului, ca urmare a nerespectarii masurilor de distantare

Italia ia in calcul interzicerea intrarii romanilor pe teritoriul tarii Autoritatile din Italia iau in calcul sa puna Romania pe lista neagra, in contextul in care numarul infectarilor cu coronavirus a crescut alarmant in tara noastra. Italia a depasit deja primul val, iar medicii italieni avertizeaza ca este posibil sa reapara un al doilea val în