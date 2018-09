Momente de groaza in Grecia: O stanca s-a prabusit peste turisti in Zakynthos

Criminala de la metrou, marturisiri halucinante in fata judecatorilor: "Nu m-a interesat ce s-a intamplat cu fata pe care am impins-o. Eu am plecat sa imi caut pantaloni!"

Criminala de la metrou, marturisiri halucinante in fata judecatorilor: "Nu m-a interesat ce s-a intamplat cu fata pe care am impins-o. Eu am plecat sa imi caut pantaloni!" Magdalena Serban, tanara care in urma cu cateva luni a impins in fata metroului o tanara, care a fost ulterior calcata de tren, a facut marturisiri socante in fata judecatorilor. Daca initial Magdalena nu a dorit sa comunica deloc cu autoritatile, acum tanara a vorbit fara nicio retinere

Momente de groaza in Grecia: O stanca s-a prabusit peste turisti in Zakynthos Momente de groaza in Grecia! O stanca s-a desprins si a cazut peste turistii care se aflau pe plaja Navagio din insula Zakynthos. Incidentul a fost filmat in direct de catre turistii aflati pe plaja, iar imaginile sunt socante. În urma incidentului, șapte oameni au fost

Ce se intampla cu ora de iarna in Romania Comisia Europeana a propus renuntarea la schimbarea orelor intre sezoane incepand cu anul 2019. Astfel, statele membre UE au primit libertatea de a decide daca renunta sa mai faca trecea la ora de iarna. Aceasta initiativa a fost luata dupa ce mai multi specialisti au declarat ca

Se maresc alocatiile copiilor. De cand primesc 300 de lei! Veste buna pentru copii si parinti! Alocaţiile de stat ar putea fi majorate cu pana la 80%! Doi deputati PNL au depus o propunere legislativa pentru majorarea alocatiilor pentru copii in sensul in care de la 1 ianuarie 2019 copiii cu varsta de pana in 2 ani vor primi o alocatie