Monica Barladeanu se marita. Viitorul sau sot este un medic chirurg renumit din Iasi

Monica Barladeanu se marita. Va fi nunta mare in showbiz vara aceasta. Actrita se va casatori cu un medic chirur renumit din Iasi. Cei doi au avut o relatie discreta pana acum acum.Medicul chirurg Lucian Popa a dezvaluit ca nunta la avea loc pe 1 iunie 2022, iar nasii lor vor fi Tudorel și Elena Toader. Monica Barladeanu si medicul Lucian Popa s-au cunoscut la o petrecere, intr-un club. De atunci, au ramas impreuna.”Eu cu Moni ne-am cunoscut dintr-o greșeală… Eram la un club și tocmai comandasem o șampanie. Ospătarul a fost cam neîndemânatic, iar când a desfăcut dopul, a căzut pe masa alăturată, unde era Moni. Am mers și mi-am cerut scuze și am invitat-o să stea alături de mine. Bineînțeles că o știam, dar nu am avut niciodată ocazia să vorbim. Vă dați seama că Dumnezeu a vrut să fie așa, mai ales că eram ambii la Iași. Am băut câteva pahare și după…, am mers să mai povestim. Ne-am plimbat prin parcul Copou. Ce să mai, a fost ca între studenți, totul…”, a spus dr. Lucian Popa.Nunta va avea loc in Italia, intr-o locatie superba, in Florenta. Monica a confirmat si ea ca anul acesta se va casatorit, iar despre Lucian Popa a marturisit ca si-a gasit linistea langa el, dupa mai multe deceptii in dragoste.”Am decis să rămânem împreună, să ne unim destinele. Totul se va întâmpla la ”Art Hotel Villa Agape”, în Florența, Italia, iar nași vor fi Tudorel și Elena Toader. Pot să spun că l-am găsit pe bărbatul vieții mele. Am avut multe decepții în dragoste… Pe Lucian îl știam din vedere..”.Chiar daca nunta va avea loc departe de Romania, Monica Barladeanu si viitorul sa sot isi doresc o nunta traditionala, cu preparate romanesti, asa ca de pe mesele invitatilor nu vor lipsi sarmalele in foi de vita, ciorba de potroace sau berbecutul la rotisor. Petrecerea va fi intretinuta de Catalin Maruta, Andra, Stefan Banica J, Loredana si alti interpreti de muzica populara.