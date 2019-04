Morfina la 3 anisori! Orice donatie este o sansa la viata pentru Darius

Debutul bolii s-a materializat prin apariția unei formațiuni in regiunea fesieră dreaptă.Micuțul Darius a fost internat de urgență. Diagnosticul i-a lăsat pe părinți fără glas: Tumoare malignă țesut conjunctiv și alte țesuturi moi ale bazinului.Tatăl, Marius Bunget, este soldat gradat profesionist la Batalionul 2 Infanterie Călugăreni. A participat la multe misiuni externe, din Bosnia, în Irak, din Kosovo, în Afganistan. Avea 43 de ani când soarta i-a dăruit, în sfârșit, copilul mult visat. Lui și soției, Simona care l-a născut pe Darius la 34 de ani. Și, ironia soartei, lucra ca asistent medical în secția de oncologie a Spitalului Fundeni. O vreme, totul părea normal, până în decembrie 2017. Atunci, Darius s-a simțit rău întâia oară.Darius a trecut printr-o operație grea, un tratament de tipul HighRisk și ZECE serii de chimioterapie, dintre care ultimele trei în Franța. După ce s-a întors în țară, a urmat chimioterapie de întreținere pânâ în 21 martie, anul acesta. Luna trecută problemele au escaladat într-un mod nefavorabil și micuțul Darius are dureri mari. Rezultatele sunt copleșitoare: masă tumorală 74/59/147 mm care apasă pe aorta abdominală infrarenală, pe venele renale și pe artere, comprimând vezica urinară.În prezent, Darius este sedat cu morfină pentru a putea face față durerii. Toate acestea la numai 3 anișori!Speranța ar veni dinspre doctorii din Turcia care i-au acceptat cazul. Dar totul costă. Mult. Prea mult pentru puterile părinților distruși de atâta luptă și, acum, neputință. Ar trebui ca după Paști, Darius să fie transferat în Turcia. Însă, doar dacă vor exista acei bani. Pe 23 mai, băiețelul ar împlini 3 ani. El nu știe prea multe despre ce fac oamenii mari, despre lacrimile lui mami si tati. Știe doar că îl doare. Și că ar vrea să apuce să împlinească 3 ani. Dacă are noroc și oamenii vor fi buni și generoși, chiar și 4 ani. Chiar și 40. Acum, însă, are nevoie de o minune. O minune ca o Înviere!Singura lui șansă este transferul în Turcia, pentru care părinții trebuie să strângă, de nicăieri, suma de 60 000 de euro. Se apropie Paștele. Darius nu vrea jucătorii de la iepuraș, vrea doar să ajungă în Turcia, poate singura șansă ce îl poate salva.RO 91 RNCB 0669 0356 2882 0001 - Bunget Marius GabrielRO 53 BTRL RON CRT 039 255 1301 - Bunget SimonaRO 80 RNCB 0669 0356 2882 0005 Cont EURO Bunget Marius