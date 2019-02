Mosii de iarna. Traditii si obiceiuri. Ce se da de pomana in Sambata mortilor

In aceasta zi, in Biserica se pomenesc persoanele care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare. Pentru ca multi crestini au murit pe neasteptate si fara pregatirea sau fara pocainta necesara, Biserica face mijlocire pentru toti acestia, ca sa se bucure de fericirea vesnica.Se zice ca sufletele mortilor vin in aceata zip e pamant, iar credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca. Sufletele trecute dincolo, vin in Sambata Mortilor sa se hraneasca cu aburii bucatelor pe care credinciosii le pregatesc.Se aprind lumanari la mormintele rudelor trecute in nefiinta. Se zice ca este bine sa aprinzi cel putin doua, pentru a incalzi sufletele celor decedati.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.