Mosii de toamna: traditii si obiceiuri pe care trebuie sa le respecti

Sambata, de Mosii de Toamna, se fac colive si pomeni pentru cei trecuti in nefiinta. Credinciosii merg la biserica, unde asculta Sfanta Liturghie, apoi preotul scoate din prescură miridele pentru morți, pe care le așază sub Sfântul Agnet, rostind numele morților de pe pomelnice.Coliva si vinul nu trebuie sa lipseasca de la slujba de pomenire. Coliva semnifica trupul celui adormit, este expresia materiala a credintei noastre in inviere, pentru ca este preparata din boabe de grau, iar Mantuitorul Iisus s-a folosit de parabola bobului de grau, prevestind Invierea Sa. In acelasi timp, vinul reprezinta sangele Mantuitorului.Dupa finalizarea slujbei, credinciosii impart sarmanilor coliva, vin, colaci, pachete cu mancare, insotite de lumanari aprinse.Se spune ca cine respecta traditiile de Mosii de Toamna, va avea noroc si sanatate in lunile urmatoare. Ofrandele sunt de ajutor celor adormiti pentru iertarea pacatelor. Cei care au posibilitatea, este bine sa imparta si cate patru sau sase pachetele care sa contina si masline, asemanate de Hristos cu sufletul omului.