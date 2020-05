Deplasarea persoanelor in afara localitatilor va fi permisa in urmatoarele situatii:1. in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;2. in scop umanitar sau de voluntariat;3. realizarea de activitati agricole;Citeste continuarea pe supermame.ro