Nelu Tataru: A patra etapa de relaxare se amana

La data de 1 iulie ar trebui sa aiba loc a patra etapa de relaxarii, in contextul pandemiei de coronavirus.Ministrul Sanatatii: Masurile de relaxare, amanateMinistrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca recomandarile expertilor sunt de a amana noile masuri de relaxare anuntate pentru 1 iulie."S-a evaluat tot ce a insemnat ultimele doua saptamani, in care am avut o crestere a numarului de cazuri noi, in care au crescut cazurile in terapie intensiva, a crescut numarul de decese. Recomandarile specialistilor din Grupul Tehnico-Stiintific sunt de a amana noile masuri de relaxare pe care le aveam pentru 1 iulie. Umarim zilnic si saptamana care urmeaza, evolutia numarului de cazuri, evolutia cazurilor de la terapie intensiva, evolutia deceselor si respectarea normelor de precautie, reguli de igiena, distantarea fizica" a declarat Nelu Tataru la Digi24."Trebuie sa fim foarte precauti"Si premierul Ludovic Orban s-a declarat ingrijorat de faptul ca romanii nu mai respecta masurile de precautie impotriva coronavirusului."Daca vom lua noi masuri de relaxare, le vom anunta public. Va spun ca evolutia din ultimele 10 zile este o evolutie care ne face sa fim foarte precauti cu masurile ulterioare de relaxare," a spus si Ludovic Orban.Ce masuri de relaxare trebuiau sa intre in vigoare de la 1 iuliePrintre cele mai asteptate masuri de relaxare, vehiculate de la 1 iulie, se numara redeschiderea restaurantelor, extinderea numarului de persoane care se pot intruni in grupuri pentru evenimentele de familie sau cele publice, redeschiderea locurilor de joaca si a cinematografelor.