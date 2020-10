Nelu Tataru: Daca este necesar, vor fi integrate si spitalele private in tratarea pacientilor cu COVID-19

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a precizat că în acest moment sunt pregătite 1.200 de locuri pentru Terapie Intensivă – peste 800 fiind ocupate - şi până la finalul lunii speră să existe încă 200 de paturi."Avem 3-4 saptamani grele, incercam sa limitam numarul infectiilor si sa ajungem la un platou. Vedem lockdown-uri in Europa (...) In masura in care vom avea un necesar de paturi, vor intra si spitalele private", a spus ministrul.„Suntem pe un camp de lupta. Noi gestionam partea de spital. In prespital se face transmiterea. Suntem de 8 luni pe acest front si suntem aceiasi", a mai spus Nelu Tătaru.