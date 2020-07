Nelu Tataru: Daca vor fi 10.000 de cazuri intr-un interval de 3-4 zile se impune starea de urgenta

"Nu instituim starea de urgenta doar pentru doua zile in care am avut un numar crescut de cazuri de peste 500. Instituim acea stare de urgenta, care este apanajul presedintelui, in contextul in care avem o perioada cu transmitere accentuata, la un moment dat, o crestere a numarului de cazuri exponential, poate si dublari de la o zi la alta, intr-un context in care transmiterea comunitara este accentuata.Altceva e sa apara zece mii de cazuri intr-o saptamana- jumatate, doua si alta e sa apara zece mii de cazuri in patru-cinci zile. Atunci este impunerea unei stari de urgenta. In conditiile in care avem aceste zece mii de cazuri in trei-patru zile la nivelul intregii tari se impune starea de urgenta, cand avem aceste zece mii de cazuri in trei orase diferite atunci carantinam acele orase," a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit Agerpres.Nelu Tataru a explicat ca nerespectarea regulilor de distantare fizica duce la o transmitera comunitara accentuata a noului coronavirus."De patru saptamani a urmat o crestere usoara, progresiva, pe care ne-am asumat-o in contextul acestor relaxari, dar nu era numai partea noastra, este si partea de colaborare a celorlalti. Din cauza nerespectarii unor reguli am putut vedea si o transmitere comunitara accentuata. Acele aglomerari urbane, ca a fost litoral, ca a fost Valea Prahovei, au dus spre extensia acestui nou numar de cazuri. O crestere care a fost progresiva accelerata in ultimele doua saptamani," a adaugat ministrul Sanatatii.