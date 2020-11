Nelu Tataru, despre cum am putea petrece Craciunul

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca situatia epidemiologica va determina modul in care romanii vor petrece sarbatorile de iarna. In contextul actual, numarul cazurilor de imbolnaviri este intr-o crestere accelerata, iar ministrul spune ca urmatoarele saptamani sunt foarte importante pentru ce se va intampla in continuare.„Ce va fi de Craciun depinde de ce va fi maine, de ce va fi peste doua, trei sau patru saptamani. Daca noi nu gestionam aceste saptamani, nici nu vreau sa ma gandesc la Craciun”, a spus Nelu Tataru, potrivit Digi24.„Noi avem, in acest moment, niste repere. Barometrele mele sunt unitatile de primiri urgente, internarile, decesele, terapia intensiva cu extensie. In conditiile in care eu respect niste reguli… avem trei cicluri de 14 zile, ar trebui sa ajung la un platou. Va trebui sa continui cu inca trei cicluri de 14 zile ca sa incep sa scad. Cine crede ca daca eu astazi respect sau nu respect voi avea previziunea ca voi avea un Craciun linistit si voi merge la munte sau in strainatate, se insala”, a precizat ministrul.„Ganditi-va ca nu suntem numai noi. Toate tarile isi inchid granitele, sunt 25 de tari din Europa inaintea noastra, membre ale Comunitatii europene sau nu, care, cand vin la noi, intra in carantina si tarile care sunt sub noi ne impun noua carantina. Conditiile sunt foarte clare: respectam niste reguli 28 de zile – vom ajunge la un platou, le mai respectam inca 28 de zile – vom incepe sa scadem.Dacă nu le respectăm nu vom face decât ca noi, ca sistem medical, să luptăm întinși la maximum și autoritățile locale să îi caute pe cei care nu respectă. Cred că ar trebui să ajungem toți la un numitor comun – respectarea unor reguli, un tratament de calitate, în condiții de presiune scăzută”, a adăugat Nelu Tătaru.