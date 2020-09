Nelu Tataru, despre posibilitatea unui nou lockdown dupa alegeri

„Noi avem in evaluare orice scenariu. Intai trebuie sa respectam regulile si precautiile. Haideti sa gandim ce putem face ca sa nu avem o crestere a numarului de cazuri. Haideti sa vedem ce putem face pentru a mentine un platou dupa o luna grea si sa ajungem pe o panta descendenta. Cred ca tine doar de noi daca vom avea un lockdown sau nu. Din punctul meu de vedere si al Ministerului Sanatatii, atata timp cat suntem vigilenti, respectam niste reguli, avem actiuni concrete in unitatile sanitare - dar repet ce spuneam de multe ori: nu in spitale se transeaza aceasta pandemie, se transeaza in prespital”, a declarat Nelu Tataru.Intrebat ce se va intampla in cazul unui scenariu in care in Romania se vor inregistra peste 2.000 de cazuri noi pe zi, Taaru a precizat:“Eu spun sa nu ne gandim la previziuni sumbre. Sa ne gandim ca fiecare dintre noi trebuie sa respectam precautiile. Evaluarea scolii o putem face la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie. Evaluam cele 7 si apoi cele 14 zile de la inceputul scolii. Cred ca trebuie sa ne gandim in primul rand la reguli, sa respectam aceste reguli. Suntem totusi intr-un an pandemic pe care trebuie sa il gestionam, un an diferit fata de alti ani. Am avut un inceput de an diferit, vom avea si scrutin electoral diferit”, potrivit realitatea.net.