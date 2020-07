Nelu Tataru, nou avertisment: "Exista posibilitatea ca Vama Veche si alte statiuni sa devina focare"

„Există posibilitatea ca Vama Veche și alte zone de pe litoral să devină focare. În următoarele trei luni vom avea o mare aglomerare în Constanța și tot ce se înseamnă litoral. Trebuie să gestionăm nu neapărat Constanța, cât tot ce se întâmplă în acest sezon estival.Chiar dacă nu mai există cadru legislativ pentru perioada imediat următoare, turiștii trebuie să respecte aceleași reguli. Cei care sunt asimptomatici sau care cer externarea să meargă în izolare voluntară măcar 14 zile.Cei care se simt rău să se prezinte la unitățile de primiri urgențe, să evalueze starea de sănătate.Turiștii de pe litoral se pot distra în condițiile și normele stabilite cu cei de la HoReCa, am stabilit norme pentru plaje, terase„, a declarat Nelu Tătaru, potrivit Digi24.Întrebat dacă s-a pus în discuție revenirea la starea de urgență, ministrul Sănătății nu a exclus această variantă, însă pentru a putea fi posibil acest lucru, trebuie să existe o recomandare venită din partea Institutului de Sănătate Publică.„Dacă ne uităm, 31 de decese în ultimele 24 de ore, 35 cel mai mare număr se înregistra pe 8 mai. Urmărim, evaluăm, nu avem o suprasolicitare în terapie intensivă chiar dacă avem 237 de cazuri în terapiile intensive. Creșterea acestui număr ne arată și gravitatea cazurilor noi.Avem 397 de cazuri în ultimele 24 de ore, din 11.800 de teste efectuate, rămânem pe aceeași creștere accentuată într-un context de transmitere comunitară accentuată. Noi analizăm fiecare localitate, nu doar Bucureștiul, fiecare caz în parte, și în mod deosebit cazurile severe, cele din terapie intensivă, precum și cele care aglomerază în acest moment unitățile de primiri urgențe.Suntem în momentul în care anchetele epidemiologice își fac treaba, evaluăm fiecare focar constituit, în acest moment nu avem focare care să necesite izolare sau un alt grad al stării de alertă”, a mai spus Nelu Tătaru, potrivit realitatea.net.

